Resto del Carlino – Ora Obiang, ma ci sono anche gli esuberi

Dopo aver preso tre centrali, un mediano e un attaccante, il Bologna si appresta a cedere gli esuberi.

In lista partenti, secondo il Resto del Carlino, ci sono Donsah, Helander, Krejci, Nagy, Crisetig, Rizzo e Falletti. Dopo tanti acquisti è arrivato il momento di sfoltire per fare spazio probabilmente a un nuovo innesto a centrocampo. L’obiettivo principale sembra Obiang, con cui esiste una trattativa ben avviata. Tra gli obiettivi anche Dominguez del Velez, ma il suo arrivo presuppone l’uscita di un extracomunitario per motivi di lista.