Repubblica – Tomiyasu resta

Se da un lato il Bologna probabilmente dovrà dire addio a Vladyslav Supryaga, dall’altro dovrebbe riuscire a trattenere Takehiro Tomiyasu.

Secondo quanto riportato da Repubblica, è difficile che il Bologna si privi del difensore giapponese a partire da domani, cioè dopo il preliminare di Europa League che potrebbe dare ulteriori risorse al Milan, con la chiusura del mercato fissata a lunedì. Ci sarebbe poco tempo per formalizzare la cessione e trovare un adeguato sostituto per non indebolire un reparto già alla corda. Tra l’altro questa sarebbe una trattativa senza intermediari e riguardante i due club, ma alla prima offerta di 15 milioni più bonus il Milan avrebbe ricevuto un secco no dal Bologna.