Repubblica – Sartori convince 3mila abbonati

Intanto il responsabile dell'area tecnica lavora al mercato, c'è da fare cassa con Hickey e Svanberg ma per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti. In entrata, si lavora ai sostituti, ci sono Doig e Cambiaso per la fascia sinistra ma anche in avanti ci saranno movimenti. Piace Strand Larsen come vice Arnautovic, il Bologna cerca di abbassare il prezzo di 8 milioni fissato dal Groningen, ma anche Federico Bonazzoli, di proprietà della Sampdoria e visto Salerno nell'ultima stagione.