Repubblica – Saelemaekers: “La mia Arabia è a Bologna”

È "nato" terzino, per poi essere spostato al ruolo di esterno d'attacco durante la sua permanenza al Milan sotto la gestione di Pioli, ed infine definirsi ad oggi come "un giocatore offensivo che deve migliorare i numeri sottoporta". Qualsiasi sia il ruolo di Alexis Saelemaekers, il belga si è messo da subito a disposizione di Thiago Motta, che potrà sfruttarlo come jolly in più ruoli (esterno di fascia a destra e a sinistra e addirittura trequartista all'occorrenza).

Nella conferenza stampa riportata da Repubblica, Saelemaekers ha confermato il suo interesse per il trasferimento al Bologna al termine di una lunga telefonata con Motta, sostenendo che una chiacchierata così con un allenatore non l'aveva mai avuta. Ha inoltre confessato di essersi sentito fuori dal progetto del Milan, ormai sua ex-squadra, a seguito dell'addio di Maldini, vedendo poi nel Bologna una nuova opportunità per la sua carriera. Ha anche manifestato la sua voglia di dimostrare tutto ai tifosi del Bologna come segno di ringraziamento per l'accoglienza ricevuta dalla città bolognese - definita da lui come "una piccola Milano" - nel giorno del suo arrivo. Ha infine confermato di aver rifiutato le offerte dall'Arabia, sostenendo di "aver scelto il calcio" piuttosto che i contratti onerosi in arrivo dall'Estremo Oriente. L'esterno belga suona ora la carica per un Club dalle grandi ambizioni, ma per il quale non vi è la pressione di dover arrivare per forza in Europa.