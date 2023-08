Raimondo ai saluti: andrà alla Ternana

Dopo una preparazione estiva da protagonista con la maglia del Bologna , Antonio Raimondo si prepara a salutare i rossoblù in vista della stagione che sta per iniziare.

L'attaccante classe 2004 si trasferirà infatti alla Ternana con la formula del prestito, già oggi sarà in città per definire gli ultimi dettagli. E proprio lo stesso Raimondo si è affidato ai suoi canali social ufficiali per confermare la sua partenza: "A presto", ha scritto in didascalia ad una foto che immortala i campi di Casteldebole. Ricordiamo che anche in caso di permanenza Raimondo avrebbe saltato per squalifica l'impegno di Coppa Italia contro il Cesena.