Qui Verona: si punta a tesserare subito il figlio di Cruz

Potrebbe esserci un nuovo innesto per l'Hellas Verona da qui al 18 settembre, data della sfida contro il Bologna al Bentegodi per la quarta giornata di Serie A.

Contrariamente a quanto ipotizzato nelle settimane scorse, i gialloblù starebbero pensando all'innesto immediato di Juan Manuel Cruz, figlio del Jardinero Julio. Inizialmente, l'arrivo dell'attaccante argentino era previsto a gennaio, ma nelle ultime ore l'Hellas starebbe accelerando le pratiche per contrattualizzarlo subito fornendo un'arma in più a Baroni. Secondo Sportitalia le visite mediche sarebbero in programma già nei prossimi giorni. Il padre Julio, come noto, è stato un grande ex proprio del Bologna a inizio anni duemila.