Qui Pinzolo – Binks rinnova fino al 2026

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, presente alla conferenza stampa del greco, ha annunciato il rinnovo di Luis Binks con il Bologna fino al 2026. Il club rossoblù crede dunque molto nelle potenzialità del difensore ex Tottenham, tanto da prolungare il contratto in essere. Binks per la prossima stagione andrà probabilmente a giocare in prestito per accumulare esperienza, è vicino al Como, ma per il futuro sembra essere un difensore tenuto in considerazione dallo staff tecnico rossoblù.