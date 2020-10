Qui Lazio, ceduto un giocatore prima del Bologna

Il difensore ha segnato con la Lazio 9 gol in 94 partite e in questo scampolo di stagione aveva giocato appena due partite con pochissimo minutaggio, ma in passato Bastos aveva già segnato contro il rossoblù. Nel maggio 2019, in quell’entusiasmante Lazio-Bologna 3-3 che sancì l’artimetica salvezza rossoblù, Bastos andò in rete con una conclusione dalla distanza.