I primi candidati per sostituire, eventualmente, il tecnico bianconero sono Igor Tudor, tra l'altro ex giocatore proprio della Juve, e la rivelazione Raffaele Palladino, anche lui ex e ora ottavo in classifica con il Monza di Berlusconi. Secondo Tuttosport, però, nella lista ci sarebbe anche Thiago Motta, rivelazione per l'annata a Bologna, e Alessio Dionisi del Sassuolo.