Qui Casteldebole, domani tocca ancora a Vigiani: la situazione allenatore

Non è ancora chiusa la partita allenatore in casa rossoblù. Oggi il tecnico della Primavera ha diretto l'allenamento pomeridiano, iniziato con mezz'ora di ritardo perché la dirigenza ha voluto avere un colloquio con la squadra dopo l'esonero di Siniša Mihajlović, e anche domani toccherà a Vigiani guidare la truppa in attesa del nuovo tecnico.