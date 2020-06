Qui Cagliari, Cacciatore lascia a stagione in corso

Fabrizio Cacciatore lascia il Cagliari con ancora dieci partite da giocare. Il suo contratto scade oggi e da domani sarà svincolato quindi non sarà della partita a Bologna: non è stato trovato un accordo con il Cagliari per continuare sino ad agosto. La società aveva proposto di spalmare lo stipendio su 14 mesi anziché 12 ma il giocatore ha risposto di no, come riporta Cagliarinews24.

“Cacciatore non è un mercenario – le parole del suo agente Donato Di Campli – Gratis non si gioca, lui ha rinunciato ad un mese ed essendo in scadenza abbiamo richiesto una cifra non folle e proporzionata ai mesi di lavoro. Perché dovrebbe giocare gratis quando è in scadenza? Per il futuro stiamo già lavorando sul mercato”.