Quattro squadre su Bonifazi, il Torino valuta la cessione

Sembra essere giunta al termine l’avventura al Torino per Kevin Bonifazi. Il difensore questa stagione sta trovando poco spazio tra le fila granata e a gennaio con ogni probabilità saluterà la squadra di Mazzarri. Su di lui oltre al Bologna, ci sono anche Fiorentina, Parma e Spal, tutte squadre che hanno già fatto un tentativo in passato per il giocatore.

Il Torino sta parlando con tutte ma deve ancora capire quali possano essere le modalità del trasferimento. Si valutano tutte le possibilità, dal prestito con eventuale diritto e anche controdiritto, al titolo definitivo. Il ragazzo intanto aspetta di conoscere il proprio futuro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito.