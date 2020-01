Petrachi toglie Kalinic dal mercato: “Resta con noi”

Nelle settimane scorse il nome di Nikola Kalinic era stato accostato al Bologna per il mercato di gennaio, ma molto probabilmente l’attaccante croato della Roma non lascerà la capitale. Lo ha affermato il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi.

“In queste settimane ho letto tante cose sull’attacco, c’è tanto clamore, soprattutto attorno a Kalinic – ha ammesso il dirigente, come riportato da Tmw – Ma voglio dire chiaramente una cosa, siamo contenti dell’apporto di Nikola e lo stiamo vedendo migliorare giorno dopo giorno in allenamento. C’è la convinzione che possa darci tanto nel girone di ritorno e tutti i nomi fatti per il mercato non sono veri, Kalinic rimane con noi”.