Perinetti: “Arnautovic non lascerà Bologna”

A Firenze nelle scorse settimane è stato fatto un tentativo per Marko Arnautovic , molto illusorio, in vista di gennaio con la proposta di uno scambio alla pari con Cabral . Rispedita al mittente la proposta, in ambito viola si continua a parlare dell'austriaco che servirebbe nello schema di Italiano per concretizzare il gioco.

"Arnautovic è dentro al progetto Bologna, non credo che possa andar via. A meno che Motta non abbia delle idee per l'attacco del Bologna diverse da quelle attuali. Non credo possa lasciare il capoluogo emiliano".