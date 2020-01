Pedullà – Il Bologna prova a inserirsi per Bonifazi, ma la Spal può già chiudere

Può essere oggi la giornata chiave per definire il futuro di Kevin Bonifazi. Il Bologna, secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà sul suo blog, starebbe tentando l’inserimento in extremis per il centrale. Il Torino ha l’accordo totale con la Spal che sta cercando di convincere il giocatore a tornare a Ferrara.

I rossoblu hanno ancora la speranza di ingaggiare Lyanco, anche se i granata continuano a fare muro. Nel caso in cui Bonifazi dovesse firmare con gli estensi, i felsinei virerebbero su Dragovic, profilo caldo delle ultime ore.