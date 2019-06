Pedullà – Bologna su Lovric

Nome nuovo per il Bologna, si tratta di un giovane prospetto, ma d’altronde con Walter Sabatini è normale avere un occhio su giocatori poco conosciuti.

Secondo il collega Alfredo Pedullà, i rossoblù sarebbero sulle tracce di Sandi Lovric, giocatore nazionale under 21 dell’Austria e in scadenza di contratto con lo Sturm Graz. Classe 1998, Lovric è un mediano centrale e lascerà il club austriaco dopo essere andato allo scontro per non aver rinnovato il contratto. Di fatto è accessibile a zero euro, anche se ora è fermo per un infortunio muscolare. Lovric viene da una stagione in Austria da 20 partite e un gol in campionato e 4 partite nelle coppe europee tra qualificazioni Champions League e qualificazioni Europa League.