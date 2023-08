Occhi su Man del Parma: pronta l’offensiva

Secondo quanto riferito da alcuni media rumeni (madre patria del calciatore), tra cui ProSport, l'idea del Bologna sarebbe quella di sfruttare parte del tesoretto ricavato dalla cessione di Arnautovicall'Inter per riuscire a mettere le mani sull'esterno del Parma. Non un'operazione semplice però, dal momento che il club ducale vorrebbe mantenere un controllo sul calciatore nel caso in cui dovesse cederlo. Tradotto, un trasferimento a titolo definitivo al momento non sembra essere contemplato.