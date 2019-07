Obiang, il prezzo è giusto?

L’11 luglio comincerà il ritiro pre-stagione del Bologna e per l’occasione Mihajlovic ha la rosa quasi al completo (mancheranno i reduci dagli impegni con le nazionali), questo non implica che non ci saranno più movimenti in entrata o in uscita, ma è innegabile che il tecnico ha già una base solida su cui lavorare e adatta per il suo 4-2-3-1. Nonostante l’arrivo del giovane Schouten, il prossimo colpo è atteso per il centrocampo, si cerca infatti un profilo da affiancare a Pulgar. La coppia Sabatini–Bigon si sta muovendo in questa direzione e gli indizi portano a Pedro Obiang (27) del West Ham, che vestì anche la maglia della Sampdoria per cinque stagioni dopo essere passato per il settore giovanile. Sul centrocampista si vocifera ormai da un mese, ma il Bologna potrebbe ora tentare l’affondo. Le richieste del West Ham e del giocatore sono chiare: 8 milioni per il cartellino e 2 milioni di ingaggio per quattro stagioni. Al Bologna le dovute valutazioni. Lo riporta Il Resto del Carlino.