Under 21 svedese, ha il contratto in scadenza 2024

TuttoMercatoWeb riporta una notizia del calciomercato dal quotidiano svedese Aftonbladet. Il Bologna, causa l'incertezza del futuro di Riccardo Orsolini, sta cercando un esterno destro all'altezza del numero 7. Uno dei nomi è lanciato proprio dal quotidiano made in Svezia.

Si tratterebbe dell'attuale esterno in forze all'Elfsborg. Ahmed Qasem ha il proprio contratto in scadenza nel 2024 (esattamente come Orsolini) ed è stato appena convocato dalla selezione under21 svedese. Su di lui ci sarebbero l'Empoli, l'Atalanta e il Bologna.