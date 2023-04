Nuovo diesse Juve: torna il nome di Sartori?

In attesa di capire cosa decideranno i vari tribunali sui diversi filoni di inchiesta, trapelano le prime candidature al ruolo di diesse dalle colonne di Tuttosport. In pole position ci sarebbe Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello storico Scudetto del Napoli, che ha contratto in scadenza nel 2024, ma la lista si allungherebbe anche a Giovanni Rossi del Sassuolo e Ricky Massara del Milan. Tra i candidati ci sarebbe anche Giovanni Sartori del Bologna. Il direttore tecnico ha sposato la causa rossoblù l'estate scorsa per quello che dovrebbe essere un progetto triennale e da questo punto di vista non sarebbero in programma scossoni.