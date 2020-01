Mossini: “Bologna spiazzato da Ibanez”

Ibanez

Intervenuto a E’Tv, Alessandro Mossini del Corriere di Bologna ha parlato della vicenda Ibanez e del mercato del Bologna.

“La differenza è stata l’ingaggio, l’Atalanta aveva l’accordo con Bologna e Roma, quindi ha lasciato fare al giocatore. Gli agenti sono arrivati in Italia e hanno pesato le due offerte per l’ingaggio facendo una scelta. Non sono sicuro che Ibanez fosse l’uomo giusto per risolvere i problemi difensivi del Bologna e non so come dopo un anno di panchina la sua valutazione sia passata da 4 a quasi 10. Di certo il club lo aveva quasi annunciato e ora si trova palesemente spiazzato”.