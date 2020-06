Monza, Berlusconi avverte: “Ibrahimovic? Mai dire mai…”

Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, rigioca la carta Zlatan Ibrahimovic. L’ex presidente del Milan vorrebbe portare nella sua nuova squadra l’attaccante rossonero, obiettivo già tentato nei mesi scorsi prima che lo svedese tornasse a Milano. Berlusconi non molla e crede in un Monza in Serie A:

“Siamo molto contenti della promozione, ora torniamo al lavoro per inserire 4-5 innesti – ha affermato a Telelombardia – Credo che la Serie A sia possibile e lavoreremo per fare un buon campionato, sono ottimista. Ibrahimovic? E’ stato un nostro obiettivo ma per motivi extracalcistici abbiamo dovuto rinunciare. Ma nel calcio non si sa mai…”.