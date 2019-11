Moggi su Ibrahimovic: “Vorrebbe venire a Bologna, ma…”

Anche Luciano Moggi si è espresso sul futuro di Zlatan Ibrahimovic dopo il tweet di saluto dello svedese ai Los Angeles Galaxy. Per l’ex dirigente Juve, Ibrahimovic vorrebbe venire a Bologna, ma la moglie avrebbe una idea diversa.

“C’è un problema, Ibrahimovic vorrebbe andare al Bologna, la moglie invece preferirebbe tornare a Milano – ha affermato Moggi a 7 Gold – Io penso che per il Milan sarebbe una operazione onerosa per il bilancio, tra l’altro Ibrahimovic al Bologna sarebbe il re indiscusso. Comunque in rossonero Ibra farebbe quello che fa ora Piatek, ma con una gamba sola”.