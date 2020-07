Mihaijlovic chiede un rinforzo in difesa: ecco di chi si tratta

Con il mercato ormai alle porte è giunto il momento di interrogarsi sui possibili nuovi acquisti per la prossima stagione.

Per quanto riguarda i rossoblu, secondo Gianluca Di Marzio, Sinisa Mihaijlovic avrebbe chiesto alla dirigenza un nome in particolare. Un giocatore capace di interpretare più ruoli e già allenato in precedenza, dotato di grande forza fisica ed esperienza nel campionato italiano.

Il profilo individuato da Sinisa pare essere proprio quello di Lorenzo De Silvestri, in scadenza col Torino e ormai sempre più lontano dalle rotazioni titolari della squadra granata.

A fare la differenza nella trattativa potrebbe essere il buonissimo rapporto di amicizia che lega i due, determinante per permettere ai rossoblu di arrivare al tanto desiderato esterno.

Fonte: Gianluca Di Marzio