Mercato Virtus, in tre nel mirino: Polonara, Procida e Spagnolo

Il nome più in orbita V nere è Achille Polonara. Già accostato in passato, su di lui adesso c'è anche l'interesse di Milano a far concorrenza. Piace Gabriele Procida, che solo qualche mese fa ha firmato un pluriennale con l'Alba Berlino, e Matteo Spagnolo. Quest'ultimo è in prestito a Trento ma di proprietà del Real Madrid.