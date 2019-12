Mercato – Vignato ad un passo

Il Bologna continua a guardare anche in prospettiva e si assicura un grande talento del nuovo millennio. Da giorni è in essere un accordo tra Chievo e Bologna per il passaggio di Emanuel Vignato in rossoblù. Si parla di una cifra di circa 2.5 milioni di euro, con Vignato che è reduce da una ottima partita in campionato a Pescara.

Resta da capire se il Bologna vorrà portare subito il giovane talento in Emilia, utilizzandolo come vice Sansone, o se Vignato resterà al Chievo fino a fine stagione. Battuta quindi la concorrenza di Milan, Napoli e Bayern Monaco.