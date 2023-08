Mercato – Via Lozano da Napoli, ma c’è Bakayoko nel mirino: Orso in standby

Fermo per una tendinopatia, Orso ha visto anche il mercato rallentare nell'ultimo mese, tanto che i colloqui per il rinnovo sono ripresi. Accostato a diverse big a inizio mercato come Milan, Lazio o Napoli, Orsolini oggi è fermo a Casteldebole per smaltire un infortunio non grave ma fastidioso e che dal 10 luglio, data del raduno del Bologna di Motta, non lo ha ancora visto calcare il campo assieme al gruppo. Saltato il ritiro di Valles, Orso è rimasto fuori anche dalla tournée in Olanda e ora è a rischio per il via ufficiale della stagione tra Coppa Italia l'11 agosto e Milan il 21. E anche il mercato sembra essersi spento. La Lazio non lo ha sondato convinzione, a Casteldebole nessuna offerta, e ora anche il Napoli, che starebbe per cedere Lozano a Los Angeles per 15 milioni, sembra rivolgere lo sguardo altrove. In caso di sostituzione del messicano De Laurentiis starebbe infatti pensando a Johan Bakayoko, 20enne mancino del Psv che ha un valore di circa 10 milioni di euro.