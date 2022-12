Mercato – Veliz ipotesi estiva, ma i costi sono elevati e c’è concorrenza

L'attaccante Alejo Veliz, classe 2003 del Rosario Central, sarebbe finito nel mirino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. La punta si è messa in luce nell'ultimo campionato argentino terminato in autunno con 8 gol segnati in 34 partite tra serie a e coppa. Punta centrale di 187 centimetri, quindi di fisico ma anche di rapidità, Veliz è da tempo sul taccuino di diversi club italiani. Ci sono anche Sassuolo e Salernitana su di lui e ora per Transfermarkt ha un valore di 4 milioni, destinati a salire in vista dell'estate prossima quando, in teoria, dovrebbe sbarcare in Europa. Per il Bologna i costi non praticabili a gennaio, tra l'altro la prima punta non è una priorità ora, mentre per l'estate i discorsi potrebbero cambiare anche in vista di ipotetiche plusvalenze in uscita.