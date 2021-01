Mercato – Urbanski è arrivato

Colpo in prospettiva per il Bologna, ma forse non solo. Kacper Urbanski, fantasista polacco classe 2004 su cui i rossoblù avevano gli occhi da tempo, è arrivato in città ed è pronto a svolgere le visite mediche.

L’operazione ha un costo complessivo di 750mila euro, e l’ormai ex Lechia Danzica sarà aggregato fin da subito alla primavera, ma potrebbe avere anche qualche chance in prima squadra, allenandosi anche con Sinisa Mihajlovic. Urbanski può ricoprire il ruolo di trequartista o mezzala, ed è considerato uno dei giovani più forti e interessanti in patria. Si tratta infatti del secondo calciatore più giovane ad aver esordito nella serie a polacca, a soli 15 anni e 3 mesi.

Fonte-Carlino