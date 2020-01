Tutto fatto per l’arrivo di Sebastian Breza, il portiere canadese, da tempo nel mirino della società rossoblu può considerarsi ufficialmente un giocatore del Bologna.

Proveniente dal Potenza, il classe 98 ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo legherà alla società rossoblu fino al 2024.

Probabile invece l’immediato prestito in direzione Montreal Impact per favorirne la crescita.

Fonte: Tuttomercatoweb