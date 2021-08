Mercato – Tutto fermo su Tomiyasu e Orsolini

Per il momento nessuna offerta convincente per Orsolini e Tomiyasu

Per il Resto del Carlino, la giornata di ieri non ha portato nessuna offerta sul tavolo rossoblù per i due giocatori. Per Tomi il Bfc vuole 25 milioni, ma gli Spurs hanno vinto nelle prime due giornate senza schierare Romero e con Kane che rimarrà, quindi niente incasso, oltre al fatto che in rosa ci sono tre terzini destri. Calma anche sul fronte Orsolini, la Lazio dopo la cessione di Correa si sta muovendo su Kostic e Basic, mentre la Fiorentina sta puntando Berardi.