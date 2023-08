Mercato – Tre nomi per l’erede di Schouten

Su chi si butterà il Bologna per rimpiazzarlo a dovere? Il Resto del Carlino in edicola questa mattina parla di tre profili seguiti da Sartori e i suoi collaboratori: il primo è quello del mediano della nazionale norvegese Sivert Mannsverk, attualmente in forza al Molde, a cui il Bologna si prepara ad una prima offerta da 5 milioni di euro; la prima alternativa porta a Fabio Miretti della Juventus, per cui i rossoblù hanno già fatto registrare un primo sondaggio; la terza e ultima pista porta a Tanner Tessmann del Venezia.