Mercato – Tomiyasu offerto all’Inter per Dumfries

Lo riportano i media inglesi in relazione alla possibile cessione di Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter. L'olandese è cercato insistentemente da tre club di Premier League, Chelsea, in pole, ma anche United e Arsenal. I gunners, per cercare di avere uno sconto e di convincere i nerazzurri, avrebbero offerto in cambio proprio il giapponese ex Bologna. Tomiyasu, ceduto all'Arsenal nell'estate 2021, ha accumulato 39 presenze in Inghilterra in un anno e mezzo.