Mercato – Theate vicino al Bologna?

In caso di partenza del giapponese infatti, direzione Atalanta, i rossoblù sarebbero vicini al colpo Arthur Theate. Il belga classe 2000 è in forza all'Oostende, club con il quale ha collezionato 29 presenze e tre gol in questa stagione. Il giocatore era nel mirino degli emiliani già a gennaio, poi non se ne fece più nulla: ora Theate sembra più vicino. Lo afferma l'esperto di mercato Niccolò Schira.