Mercato – Tentativo per Brassier, il Brest dice no

La dirigenza rossoblù aveva fatto infatti un'offerta al Brest per il difensore centrale classe 1999, da molti considerato come una delle rivelazioni dell'ultima Ligue One. Un tentativo però andato a vuoto: secondo quanto riferito da TMW, che cita Footmercato, la squadra francese avrebbe respinto la proposta avanzata da Sartori e i suoi collaboratori. Nulla da fare quindi per Brassier: non sarà un giocatore del Bologna.