Mercato – Suggestione Sanabria

Roberto Inglese sembrerebbe essere l’attaccante in cima alla lista dei desideri di Mihajlovic per rinforzare un reparto offensivo che sarà rivoluzionato in vista dei possibili addii di Falcinelli e Destro. Il Bologna ha già ricevuto da tempo il gradimento del ragazzo lo scorso anno in prestito al Parma, ma le alte pretese della società partenopea potrebbero bloccare la trattativa.

Il Bologna non può correre il rischio di farsi trovare impreparato e in questi giorni sono emersi interessamenti per Zaza e Kouamé (anche se i suoi procuratori hanno smentito), a questa lista si aggiunge anche Antonio Sanabria, 23 anni, ritornato in Italia a gennaio al Genoa in prestito per sopperire alla partenza di Piatek. Il costo del cartellino non è proibitivo, si parla di 14 milioni, più o meno la stessa cifra che occorrerebbe per assicurarsi Zaza. Lo riporta il Corriere dello Sport.