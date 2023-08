Mercato – Su Van Hooijdonk anche il Celtic. Bayo in pole

Il gambiano è cercato dall'Arabia, manca ancora una offerta convincente, mentre l'olandese è nel mirino sia del Wolfsburg in Germania ma anche del Celtic Glasgow in Scozia. Sono entrambe piste attive ma serve arrivare ad una offerta di almeno 5 milioni per soddisfare le richieste del Bologna. Con l'uscita di due punte il club potrebbe lavorare in entrata per un vice Zirkzee. Per Alfredo Pedullà Mohamed Bayo è diventato il primo nome della lista. L'attaccante del Lille ha superato Myron Boadu perché il Monaco non sembra intenzionato a cederlo in prestito con diritto nonostante l'arrivo di Folarin Balogun.