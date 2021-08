Mercato – Spunta di nuovo il nome di Ljajic

Ancora Adem Ljajic nei pensieri del Bologna?

Ciclicamente rispunta il nome di Adem Ljajic per il mercato del Bologna. Secondo quanto riportato da Tmw, l'attaccante serbo, che Mihajlovic ha già avuto al Besiktas, sarebbe un obiettivo del club rossoblù.

Il portale di calciomercato parla addirittura di una offerta del Bologna al Besiktas per un prestito di Ljajic, ex Toro, Fiorentina e Roma. Per Tmw, ci sarebbe l'intenzione di regalare a Mihajlovic un attacco ancora più competitivo oltre l'arrivo di Marko Arnautovic.