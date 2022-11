Mercato – Sondaggio del Bologna per Praet?

Secondo Tuttosport, i rossoblù sarebbero sulle tracce, assieme ad altri tre club italiani, di Dennis Praet, trequartista belga ora in forza al Leicester. Visto in Italia con Sampdoria e Torino, Praet è reduce da una prima parte di stagione ai margini in Premier League con sole sette partite giocate e quasi tutte da subentrante. L'idea di cambiare aria ci sarebbe, ci pensa infatti la sua ex squadra, cioè il Torino, con una offerta di 5 milioni già fatta recapitare al Leicester, il quale ne chiede almeno 9.