Il futuro di Arturo Calabresi sembra lontano da Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, per il difensore classe ’96 che oggi ha esordito in campionato, ci sarebbe l’interesse del Cagliari, che metterebbe sul piatto Paolo Faragò. Si lavora per trovare la giusta formula di scambio. Intanto sul calciatore dei rossoblù c’è pure l’interesse della Cremonese in Serie B.