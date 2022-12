Mercato – Si guarda anche al centrocampo

Se Nico Dominguez non dovesse rinnovare, e se con lui dovessero arrivare a scadenza Medel e Soriano, con Moro in prestito con diritto di riscatto, Sartori si ritroverebbe a dover ricostruire quasi interamente il reparto. Si parla di mercato estivo ma l'arrivo di un centrocampista potrebbe essere anticipato se non si trovasse l'esterno d'attacco a condizioni favorevoli. L'idea sarebbe quella di spostare Soriano, come visto ieri in amichevole e con il Sassuolo, per far posto a un mediano. I nomi del Carlino sono Praet (28 anni) del Leicester, Bakayoko (28) del Milan, Evander (24) del Midtiylland, Kiwior (22) dello Spezia, Cuisance (23) e Busio (21) del Venezia e Maleh della Fiorentina.