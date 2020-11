Mercato – Si cerca una punta, ma attenzione a…

Meno di due mesi alla riapertura del mercato e per il Bologna è tempo di pianificare le eventuali operazioni da portare a termine.

Per il Resto del Carlino, con Santander infortunato fino a marzo, appare urgente un intervento a gennaio per una punta che possa allungare le rotazioni di Sinisa Mihajlovic, che già l’aveva chiesta in estate. Ma attenzione ai rumors su alcuni giocatori rossoblù. L’agente di Barrow ha ammesso l’interesse del Borussia Dortmund sull’attaccante, il Milan è ancora sulle tracce di Tomiyasu, mentre il Napoli segue Schouten e l’Inter Svanberg, per cui il Bologna ha rifiutato una offerta del Sassuolo ed è seguito pure da Burnley e Brighton.