Secondo quanto riportato da Be in Sports Turchia , il Bologna sarebbe ad un passo dal portare Yuto Nagatomo in Italia. Per il giapponese si tratterebbe di un ritorno dopo le esperienze con le maglie di Cesena e Inter.

Il contratto del giapponese è in scadenza a giugno e vista la volontà del giocatore di tornare in Italia si cerca di chiudere in fretta per tenere lontane diverse squadre interessate al giocatore del Galatasaray.