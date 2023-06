Mercato – Si avvicina Kabic: offerta di 2 milioni e contropartita

L'esterno diciannovenne del Vojvodina rappresenta una buona carta per il futuro e a cifre abbastanza contenute. La collaborazione che sta nascendo tra i rossoblù e il club di Novi Sad, nel nome anche di Sinisa Mihajlovic, dovrebbe produrre in estate la prima operazione importante. L'attaccante esterno potrebbe dunque sbarcare a Bologna per una cifra di circa 1.5 milioni più bonus, andando a rimpolpare un reparto povero, ovvero quello delle ali. Dietro a Orsolini, se rimarrà essendo in scadenza di contratto 2024, di fatto non c'è nessuno e spesso Motta ha utilizzato l'equilibratore Aebischer, motivo per cui l'area tecnica sta gettando uno sguardo agli esterni e il giovane serbo fa al caso di Sartori e Di Vaio. L'operazione sta andando avanti con buoni sviluppi e a Novi Sad, oltre a un conguaglio economico, potrebbe anche andare una contropartita tecnica. I nomi sono quelli di Juwara o Pyythia.