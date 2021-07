Mercato – Si allontana Ricardo Pepi

Pepi rinnova e il Bayern lo cerca: Bologna più lontano

Il più giovane giocatore a segnare una tripletta in Mls è un tesserato del Dallas Fc che, per evitare una nuova perdita a parametro zero come successo con McKennie, ha avviato e concluso per tempo la trattativa per il rinnovo contrattuale del giocatore. Nuovo accordo fino al 2026 per Pepi che si allontana dal Bologna. Ma c'è anche un altro grande ostacolo. Il Bayern Monaco ha una corsia preferenziale con il Dallas Fc e Pepi sarebbe proprio nel mirino dei tedeschi, pronti ad offrire una cifra importante per acquistarlo.