Mercato – Shomurodov nuovamente accostato al Bologna

Da Roma anche il nome di Eldor Shomurodov viene nuovamente accostato al Bologna dopo il tentativo fatto in estate da Giovanni Sartori prima di virare su Joshua Zirkzee, per quello che all'epoca doveva essere il 3-5-2 di Siniša Mihajlović.

L'uzbeko viene nuovamente dato in orbita Bologna, ma il club rossoblù in avanti per ora è decisamente al completo considerando che si gioca con una punta sola e ci sono in rosa, oltre ad Arnautovic, sia Zirkzee che Musa Barrow. Su Shomurodov viene segnalata anche la Cremonese.