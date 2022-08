Mercato – Shomurodov, cambia la formula

Come riporta Il Resto del Carlino questa mattina in edicola, nelle ultime ore i giallorossi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto per l'attaccante uzbeko, chiedendo però ai rossoblù di fissare condizioni in base alle quali il diritto di riscatto si trasformi in obbligo con una richiesta economica che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Sartori e i suoi collaboratori, dall'altra parte, stanno tentando di impostare un diritto che diventi obbligo fissando un tetto oltre le 20 presenze del giocatore. Il quotidiano suggerisce che la Roma impone al Bologna di chiudere l'affare entro le prossime 48-60 ore.