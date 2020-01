Kristo Shehu, giovane attaccante in forza al Panathinaikos, secondo quanto riportato da novasports.gr sembrerebbe ad un passo dal vestire la maglia rossoblu.

La modalità di trasferimento per l’attaccante consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto fissato a giugno.

Si attendono ulteriori sviluppi con i rossoblu che non si sono ancora pronunciati riguardo a questa possibile trattativa.