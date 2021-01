Mercato – Sfuma un possibile obiettivo in attacco

Il nome di Ernesto Torregrossa era circolato insistentemente nelle ultime ore, nonostante non fosse la prima scelta per il Bologna. Vuoi per il profilo del giocatore, vuoi per le richieste alte di Cellino, non era l’attaccante ideale di Sinisa Mihajlovic.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti, l’attaccante del Brescia è a un passo dalla Sampdoria. Trattativa lampo tra le due società, chiusa nella notte con il prestito con obbligo di riscatto. Le cifre sono vicine al milione per il prestito, con il riscatto fissato a 7. I nomi per il nuovo centravanti rossoblù si restringono, con i nomi di Lammers, Zaza e Pellegri sul taccuino di Bigon e Sabatini.