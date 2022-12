Mercato – Saputo: prima le cessioni, poi occasioni low cost

I nomi in uscita sono arcinoti: Vignato, Sansone e Kasius. Per il giovane under 21 si stanno muovendo la Samp, che proporrebbe anche uno scambio con Augello; la Reggina di Pippo Inzaghi che lo vorrebbe in prestito; il Verona, con il quale i rossoblù potrebbero intavolare diverse trattative, vedi Doig. Sansone (assente per infortunio domani a Palma de Mallorca) ha un ingaggio molto alto e il Bologna vorrebbe risparmiare 800mila euro (6 mesi di contratto) da destinare al rinnovo di Dominguez. Per Kasius, invece, si cercano possibili soluzioni in prestito in Olanda.